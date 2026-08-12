NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren bedeutet

Am 12.08.2021 wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers betrug an diesem Tag 75.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.264 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 69.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 922.54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7.75 Prozent eingebüsst.

Biomarin Pharmaceutical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch