NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Biomarin Pharmaceutical-Papier bei 93.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.749 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (64.84 USD), wäre die Investition nun 696.98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30.30 Prozent.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 12.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch