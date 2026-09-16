Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96.86 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.032 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 66.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33.46 Prozent eingebüsst.
Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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