NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag 57.45 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.741 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 66.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.09 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.09 Prozent erhöht.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 12.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch