NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren gekostet

Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 88.48 USD wert. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113.020 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’766.50 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 29.09.2026 auf 59.87 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’766.50 USD entspricht einer negativen Performance von 32.33 Prozent.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 11.52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch