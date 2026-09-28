NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Biogen-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 284.71 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 35.123 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 227.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’994.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.06 Prozent eingebüsst.

Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch