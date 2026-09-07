NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren verloren

Am 07.09.2016 wurde die Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Biogen-Papier bei 287.47 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.786 Biogen-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 7’681.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220.83 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.18 Prozent verringert.

Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 32.66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch