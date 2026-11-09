NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Biogen-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 155.51 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.305 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 248.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’970.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59.70 Prozent.

Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 36.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch