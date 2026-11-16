NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 229.46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.436 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 110.43 USD, da sich der Wert eines Biogen-Papiers am 13.11.2026 auf 253.40 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10.43 Prozent.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 37.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch