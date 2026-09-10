NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.61 USD wert. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 509.944 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’265.68 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 09.09.2026 auf 18.17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.34 Prozent abgenommen.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 156.97 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch