Bassett Furniture Industries Aktie 911590 / US0702031040
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bassett Furniture Industries-Anteile an diesem Tag 23.47 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 42.608 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 19.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 841.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.89 Prozent.
Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 169.95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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