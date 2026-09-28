NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor einem Jahr bedeutet

Barrett Business Services-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Barrett Business Services-Anteile 44.73 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 223.564 Barrett Business Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 31.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’961.77 USD wert. Damit wäre die Investition 30.38 Prozent weniger wert.

Barrett Business Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 753.56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch