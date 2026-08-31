Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Anlegern gebracht.
Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 48.80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20.492 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 704.30 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 28.08.2026 auf 34.37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 29.57 Prozent gleich.
Am Markt war Barrett Business Services jüngst 833.75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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