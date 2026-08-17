NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Anteile betrug an diesem Tag 19.21 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 520.698 Barrett Business Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’787.29 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 14.08.2026 auf 32.24 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 67.87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Barrett Business Services eine Börsenbewertung in Höhe von 781.81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch