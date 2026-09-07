NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2023 wurde die Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 424.223 Barrett Business Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 33.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’385.41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 43.85 Prozent gleich.

Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 822.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch