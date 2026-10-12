NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.468 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’569.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 766.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch