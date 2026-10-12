Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Barrett Business Services-Einstieg?
|
12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.22 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.468 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’569.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.91 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 766.55 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.