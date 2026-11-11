NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Banner-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banner-Aktie bei 62.36 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160.359 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (69.63 USD), wäre die Investition nun 11’165.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11.66 Prozent.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2.55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch