Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Banner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Banner-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66.89 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14.950 Banner-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 68.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’025.27 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2.53 Prozent.
Banner war somit zuletzt am Markt 2.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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