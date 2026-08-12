NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Banner-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Banner-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46.89 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Banner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.327 Banner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 72.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’551.72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55.17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch