NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Ballard Power-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ballard Power-Papier bei 2.67 CAD. Bei einem Investment von 10’000 CAD in das Ballard Power-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’745.318 Ballard Power-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’014.98 CAD, da sich der Wert eines Ballard Power-Anteils am 11.11.2026 auf 2.14 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.85 Prozent verringert.

Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 737.29 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch