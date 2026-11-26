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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ballard Power-Aktien gewesen.
Am 26.11.2023 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ballard Power-Anteile letztlich bei 4.70 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212.766 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 1.47 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312.77 CAD wert. Damit wäre die Investition um 68.72 Prozent gesunken.
Ballard Power wurde am Markt mit 510.87 Mio. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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