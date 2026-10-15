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Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

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Performance unter der Lupe 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren gekostet

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ballard Power gewesen.

Ballard Power
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Vor 10 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ballard Power-Aktie bei 3.06 CAD. Wenn ein Anleger damals 1’000 CAD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 326.797 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 787.58 CAD, da sich der Wert eines Ballard Power-Anteils am 14.10.2026 auf 2.41 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 21.24 Prozent verkleinert.

Ballard Power wurde am Markt mit 884.47 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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