NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.62 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.168 Ballard Power-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111.45 CAD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 16.09.2026 auf 2.92 CAD belief. Das entspricht einer Zunahme von 11.45 Prozent.

Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch