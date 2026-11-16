NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor einem Jahr angefallen

Am 16.11.2025 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Baiducom-Aktie letztlich bei 116.00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86.207 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 78.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’736.21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 32.64 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch