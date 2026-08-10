NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 5 Jahren angefallen

Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Baiducom-Anteile an diesem Tag bei 165.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.604 Baiducom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 109.71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 66.27 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 66.27 USD entspricht einer negativen Performance von 33.73 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch