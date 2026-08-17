Baidu.com Aktie 2231362 / US0567521085
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 172.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Baiducom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.789 Baiducom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 103.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600.19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.98 Prozent eingebüsst.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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