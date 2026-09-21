NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Baiducom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 135.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.739 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 89.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.56 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch