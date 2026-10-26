NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 108.64 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92.047 Baiducom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’106.04 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 23.10.2026 auf 77.20 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’106.04 USD entspricht einer negativen Performance von 28.94 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch