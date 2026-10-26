|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Baiducom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 108.64 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92.047 Baiducom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’106.04 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 23.10.2026 auf 77.20 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’106.04 USD entspricht einer negativen Performance von 28.94 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.