Baidu.com Aktie 2231362 / US0567521085
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Baiducom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 28.09.2023 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Baiducom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.550 Baiducom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 659.34 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 25.09.2026 auf 87.33 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 34.07 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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