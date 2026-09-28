NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 28.09.2023 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 132.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Baiducom-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.550 Baiducom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 659.34 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 25.09.2026 auf 87.33 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 34.07 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch