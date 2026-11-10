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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in AXT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AXT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.408 AXT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 42.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 875.71 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 775.71 Prozent gleich.
AXT wurde am Markt mit 2.54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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