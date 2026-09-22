NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr eingefahren

Am 22.09.2025 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AXT-Anteile an diesem Tag bei 5.14 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’945.525 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 79.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155’505.84 USD wert. Damit wäre die Investition 1’455.06 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von AXT belief sich zuletzt auf 4.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch