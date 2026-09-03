Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Autodesk-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 288.75 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.463 Autodesk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 837.16 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 02.09.2026 auf 241.73 USD belief. Mit einer Performance von -16.28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 51.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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