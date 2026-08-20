Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Autodesk-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Autodesk-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 288.63 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34.646 Autodesk-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’706.30 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 19.08.2026 auf 251.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.94 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 52.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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