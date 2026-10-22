|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.10.2023 wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Autodesk-Aktie letztlich bei 202.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Autodesk-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.336 Autodesk-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’079.53 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 21.10.2026 auf 244.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.80 Prozent zugenommen.
Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Autodesk Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Autodesk am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.