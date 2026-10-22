NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 22.10.2023 wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Autodesk-Aktie letztlich bei 202.69 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Autodesk-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.336 Autodesk-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’079.53 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 21.10.2026 auf 244.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.80 Prozent zugenommen.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch