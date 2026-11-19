Vor 3 Jahren wurde die Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 217.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Autodesk-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.460 Autodesk-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autodesk-Papiers auf 253.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116.41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.41 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 53.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch