|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Autodesk-Anlage?
|
19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 217.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Autodesk-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.460 Autodesk-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autodesk-Papiers auf 253.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116.41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.41 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 53.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Autodesk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag tief in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Autodesk Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.