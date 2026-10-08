Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Autodesk-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 72.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.389 Autodesk-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 235.05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 326.41 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 326.41 USD, was einer positiven Performance von 226.41 Prozent entspricht.
Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 48.31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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