NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2021 wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13.27 USD. Bei einem Astronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.536 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 22.10.2026 446.12 USD wert, da der Schlussstand 59.20 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 346.12 Prozent.

Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 2.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch