NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33.52 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Astronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298.370 Astronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’237.53 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 03.09.2026 auf 74.53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 122.38 Prozent vermehrt.

Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch