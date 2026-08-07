Astronics Aktie 909417 / US0464331083
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Astronics-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30.86 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Astronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.406 Astronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’464.17 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 06.08.2026 auf 76.04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 146.42 Prozent vermehrt.
Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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