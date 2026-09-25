NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Astronics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 708.717 Astronics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (69.15 USD), wäre die Investition nun 49’007.80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 390.08 Prozent.

Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch