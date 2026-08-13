NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Astro-Med-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 15.59 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 641.437 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 18’550.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85.50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich jüngst auf 226.87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch