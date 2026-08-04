NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.08.2025 wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 410.004 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 31.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’874.13 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’874.13 USD, was einer positiven Performance von 28.74 Prozent entspricht.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch