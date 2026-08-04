Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.
Am 04.08.2025 wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 410.004 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 31.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’874.13 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’874.13 USD, was einer positiven Performance von 28.74 Prozent entspricht.
Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.