NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 48.216 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’545.81 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 17.08.2026 auf 32.06 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’545.81 USD, was einer positiven Performance von 54.58 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 6.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch