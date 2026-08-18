Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 48.216 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’545.81 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 17.08.2026 auf 32.06 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’545.81 USD, was einer positiven Performance von 54.58 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 6.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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