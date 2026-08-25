Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.63 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investierten, hätten nun 509.424 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 15’741.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.41 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 5.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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