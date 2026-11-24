Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 25.58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.909 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 23.11.2026 115.56 USD wert, da der Schlussstand 29.56 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.56 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 5.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch