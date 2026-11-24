|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie gebracht.
Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 25.58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.909 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 23.11.2026 115.56 USD wert, da der Schlussstand 29.56 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.56 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 5.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.