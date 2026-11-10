NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 23.92 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 41.806 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1’291.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.89 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.14 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 5.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch