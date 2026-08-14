NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ASML-Papier bei 755.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.241 ASML-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’468.69 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 13.08.2026 auf 1’847.90 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 24’468.69 USD entspricht einer Performance von +144.69 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch