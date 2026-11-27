Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 104.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96.025 ASML-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 125’127.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’303.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’151.28 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch