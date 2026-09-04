ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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04.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML-Aktie statt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107.86 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die ASML-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92.713 ASML-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152’622.84 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 03.09.2026 auf 1’646.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’426.23 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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