NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die ASML-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 109.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ASML-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.124 ASML-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’550.82 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 06.08.2026 auf 1’704.37 USD belief. Damit wäre die Investition um 1’455.08 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch